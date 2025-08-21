Обвинение запросило 12,5 года колонии для генерала Оглоблина

Обвинение потребовало 12,5 года колонии строгого режима для бывшего главы управления планирования связи генерала Александра Оглоблина по делу о взятке в 12 млн рублей, сообщили ТАСС в суде.
«Прокурор, учитывая предыдущий приговор, потребовал приговорить Оглоблина к 12 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и назначить штраф в размере 60 млн рублей», — уточнили в суде.
Генералу предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа). Заседание по делу проходит в 235-м гарнизонном военном суде в закрытом режиме.
Следствие установило, что с 2016 по 2021 годы между государством и телефонным заводом «Телта» были заключены контракты на сумму свыше 1,2 млрд рублей. Оглоблин, контролировавший выполнение заказов, получил взятку в размере 12 млн рублей за общее покровительство компании.