Обвинение запросило 12,5 года колонии для генерала Оглоблина

Следствие установило, что с 2016 по 2021 годы между государством и телефонным заводом «Телта» были заключены контракты на сумму свыше 1,2 млрд рублей. Оглоблин, контролировавший выполнение заказов, получил взятку в размере 12 млн рублей за общее покровительство компании.