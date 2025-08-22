В Краснодаре состоится юбилейная «Ночь кино-2025»

«Кубанькино» начнёт вечернюю программу с 18:00. Посетителей ждут мастер-классы, а также каждый час — экскурсии, посвящённые истории и развитию кино в Краснодарском крае. В фойе откроются две выставки: одна расскажет о вкладе региона в Победу в Великой Отечественной войне, другая — о том, как образы А. С. Пушкина воплощались в театре и кино. Здесь же будут показаны отечественные фильмы, попасть на которые можно по предварительной регистрации через сайт кинотеатра.