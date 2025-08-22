В Краснодаре состоится юбилейная «Ночь кино-2025»

Вечером 23 августа Краснодар присоединится к юбилейной, десятой по счёту, Всероссийской акции «Ночь кино». Горожан и туристов ждёт насыщенная программа: бесплатные кинопоказы популярных отечественных фильмов, экскурсии, мастер-классы, лекции, викторины и концерты.
«Кубанькино» начнёт вечернюю программу с 18:00. Посетителей ждут мастер-классы, а также каждый час — экскурсии, посвящённые истории и развитию кино в Краснодарском крае. В фойе откроются две выставки: одна расскажет о вкладе региона в Победу в Великой Отечественной войне, другая — о том, как образы А. С. Пушкина воплощались в театре и кино. Здесь же будут показаны отечественные фильмы, попасть на которые можно по предварительной регистрации через сайт кинотеатра.
Киноконцертный зал «Болгария» предложит к просмотру три фильма. В 19:00 — семейная анимационная лента «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», в 21:05 — музыкальный байопик «Пророк. История Александра Пушкина», а в 23:45 — военная драма «Группа крови». Билеты на все сеансы доступны на специальной онлайн-платформе.
Музейный дворик Краснодарского краевого художественного музея им. Ф. А. Коваленко откроет кинопрограмму в 16:00 с показа «Волшебника Изумрудного города». Далее, в 18:00, состоится демонстрация фильма «Группа крови». В 19:30 — лекция об истории советского кино, за которой последует показ фильма «Пророк» в 20:00. Важно учитывать, что число мест ограничено.
Медиацентр «Дом журналистики» также присоединится к акции: в 20:00 там покажут фильм «Пророк. История Александра Пушкина». Для участия необходимо пройти онлайн-регистрацию заранее.
Мероприятия в рамках «Ночи кино» охватят также все административные округа города. Таким образом, жители разных районов Краснодара смогут приобщиться к культурной программе, не выезжая в центр, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
Ежегодно на одну ночь десятки городов страны превращаются в единое культурное пространство, где кино становится поводом для встречи, общения и нового взгляда на отечественное искусство.