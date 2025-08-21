Сокровища на чердаке: пять историй о кладах, которые люди нашли у себя дома

В Великобритании пара во время ремонта кухни случайно нашла клад XVII века с примерно 100 старинными монетами, сообщает Popular Mechanics. Это далеко не первый случай, когда обычные люди случайно находили сокровища на территории своего дома. Пять самых интересных историй — в подборке «Вечерней Москвы».
Фигурка для царя.
В 2013 году жители Нью-Йорка Джордж и Бетти Дэвис убирались на чердаке своего дома и заметили небольшую потрепанную коробочку с маленькой фигуркой казака внутри. Они решили обратиться к эксперту, чтобы понять, можно ли ее продать хотя бы за 100 долларов.
Оказалось, что эту фигурку в 1912 году для своей жены заказывал российский император Николай II у известного ювелира Карла Фаберже. Всего было создано 50 таких фигурок. После революции она оказалась в руках американского предпринимателя, а в 1934 году он продал ее за 2250 долларов. Что было с фигуркой между 1934 и 2013 годами, выяснить так и не удалось. Однако Дэвисы сумели продать ее на аукционе за 5,2 миллиона долларов.
Искал молоток, нашел сокровища.
В 1991 году английский фермер Питер Уотлинг потерял в поле молоток. Он попросил своего друга с металлоискателем помочь ему найти инструмент. Однако вместо молотка они обнаружили серебряную монету. Продолжив копать, они нашли еще и сундук, набитый драгоценными ювелирными изделиями, посудой и монетами.
Прибывшие на место археологи нашли еще несколько килограммов серебра, золота, древнеримских монет и золотых украшений. По закону Уотлинг не мог оставить клад стоимостью 15 миллионов фунтов стерлингов себе и поэтому передал его музею. Однако Уотлинг получил компенсацию в два миллиона и разделил их со своим другом.
Наследство прадеда.
В 2019 году житель Челябинской области Дамир Илялов ремонтировал дом своего прадеда. Вскрыв пол в кладовке, он обнаружил мех, медные монеты, кожаный кошелек с дореволюционными купюрами и пачки ассигнаций на сумму 22 тысячи царских рублей, что по современным мерками примерно 26 миллионов рублей. Выяснилось, что прадед Илялова, которого репрессировали в 1920-х годах, предчувствуя свой арест, спрятал все свои накопления в надежде, что их найдет его семья. Что с ним случилось после ареста — неизвестно, но его прямой потомок нашел клад спустя 100 лет.
Тайник с деньгами в стене.
В 2009 году строитель из Кливленда (США) Боб Киттс делал ремонт в доме своей школьной подруги Аманды Рис и обнаружил в стене две железные аптечки, внутри которых находились конверты со 182 тысячами долларов выпуска 1920-х годов. Конверты были адресованы новостному агентству P.Dunne.
Друзья обрадовались находке, но не смогли поделить деньги. Рис предлагала другу забрать 10 процентов, однако Киттс настаивал на 40 процентах. К разбирательство подключилось и агентство P.Dunne и тоже потребовало долю. В итоге суд решил разделить деньги поровну между всеми участниками спора.
Клад на заднем дворе.
В 2013 году супруги Мэри и Джон из Калифорнии, выгуливая собак на своем заднем дворе, заметили, что из-под земли что-то торчит. Они подошли поближе и увидели жестяные банки, в которых были аккуратно упакованы 1427 редких золотых монет второй половины XIX века. Стоимость одной такой монеты оценили в 27−36 тысяч долларов. Как этот клад оказался на территории их дома — непонятно, однако супруги продали большую его часть и стали жить на полученные деньги.
В России существует множество историй о затерянных сокровищах, которые можно найти на территории страны. О самых разыскиваемых кладах в РФ — в материале «Вечерней Москвы».