Сокровища на чердаке: пять историй о кладах, которые люди нашли у себя дома

Оказалось, что эту фигурку в 1912 году для своей жены заказывал российский император Николай II у известного ювелира Карла Фаберже. Всего было создано 50 таких фигурок. После революции она оказалась в руках американского предпринимателя, а в 1934 году он продал ее за 2250 долларов. Что было с фигуркой между 1934 и 2013 годами, выяснить так и не удалось. Однако Дэвисы сумели продать ее на аукционе за 5,2 миллиона долларов.