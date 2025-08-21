Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генеральный директор хоккейного клуба «Салават Юлаев» прокомментировал расставание с нападающим Джошуа Ливо

Гендиректор «Салавата Юлаева» высказался об уходе Джошуа Ливо.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный директор хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов на предсезонной пресс-конференции впервые прокомментировал ситуацию с расторжением контракта с канадским нападающим Джошуа Ливо.

Как заявил Баширов, проблемы начались еще в минувшем феврале при подписании нового двухлетнего контракта. По его словам, сразу после подписания документов клуб подал заявку в миграционную службу, но выяснилось, что у хоккеиста отсутствует действующий паспорт.

Гендир «СЮ» пояснил, что клуб предлагал оформить документы через посольство Канады, с которым имеются договоренности, но сторона игрока по неизвестным причинам задерживала процесс. Только к 24 июля Ливо оформил паспорт, после чего уфимский клуб в сжатые сроки оформил все необходимые документы.

Гендиректор отметил, что с 1 августа въезд в Россию для хоккеиста был открыт, но Ливо не смог оформить визу в посольстве, столкнувшись с новыми проблемами.

Баширов также сообщил, что уже через неделю после подписания контракта агент игрока заявлял о желании хоккеиста покинуть клуб. Гендиректор поблагодарил КХЛ за поддержку, отметив, что лига подтвердила соответствие действий клуба регламенту.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.