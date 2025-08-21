Генеральный директор хоккейного клуба «Салават Юлаев» прокомментировал расставание с нападающим Джошуа Ливо

Как заявил Баширов, проблемы начались еще в минувшем феврале при подписании нового двухлетнего контракта. По его словам, сразу после подписания документов клуб подал заявку в миграционную службу, но выяснилось, что у хоккеиста отсутствует действующий паспорт.