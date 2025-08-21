В Ростовском областном суде назначили нового судью

Указом Президента Российской Федерации на должность судьи Ростовского областного суда была назначена Маргарита Лазарева. О решении стало известно из сообщения пресс-службы суда.
Отметим, что ранее Маргарита занимала пост заместителя председателя Кировского районного суда Ростова-на-Дону. Также в Ростовском областном суде она возглавляла ключевые структурные подразделения: отдел аналитической работы и организации общего делопроизводства, а также отдел по работе с обращениями граждан.
