ДУМ России оспорит решение суда по книге об исламе

ДУМ РФ оспорит признание судом книги «Ислам на Северном Кавказе» экстремистской.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Издательский дом «Медина» и Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) подадут апелляцию на решение Мосгорсуда о признании печатного издания «Ислам на Северном Кавказе: энциклопедический словарь»* экстремистским материалом, ДУМ РФ уже подало апелляцию на решение мирового суда по тому же изданию, рассказал РИА Новости первый зампред ДУМ Дамир Мухетдинов.

В ДУМ РФ напомнили, что Мосгорсуд 11 августа признал экстремистским материалом издание «Ислам на Северном Кавказе: энциклопедический словарь»*, выпущенное издательским домом «Медина». Как пояснили РИА Новости в ДУМ РФ, претензии были в том числе к статье «Ваххабиты Северного Кавказа». Ранее в Духовном управлении сообщали, что мировой суд (участок № 161 района Покровское-Стрешнево Москвы) 7 августа 2025 года назначил штрафы по делу об энциклопедическом словаре «Ислам на Северном Кавказе», усмотрев в нескольких статьях издания нарушение части 2 статьи 4 и статьи 59 ФЗ «О средствах массовой информации».

Мухетдинов — главный редактор ИД «Медина» и серии словарей «Ислам в Российской Федерации», в которую вошла и книга «Ислам на Северном Кавказе: энциклопедический словарь»*.

«Мы намерены подать в вышестоящую судебную инстанцию апелляцию на вынесенный судебный акт в отношении энциклопедического словаря “Ислам на Северном Кавказе”* и использовать все имеющиеся возможности для защиты профессиональной репутации, чести и достоинства коллектива авторов и редакторов. На решение мирового суда уже подана апелляция», — сказал он.

* признано экстремистским материалом.