ДУМ России оспорит решение суда по книге об исламе

В ДУМ РФ напомнили, что Мосгорсуд 11 августа признал экстремистским материалом издание «Ислам на Северном Кавказе: энциклопедический словарь»*, выпущенное издательским домом «Медина». Как пояснили РИА Новости в ДУМ РФ, претензии были в том числе к статье «Ваххабиты Северного Кавказа». Ранее в Духовном управлении сообщали, что мировой суд (участок № 161 района Покровское-Стрешнево Москвы) 7 августа 2025 года назначил штрафы по делу об энциклопедическом словаре «Ислам на Северном Кавказе», усмотрев в нескольких статьях издания нарушение части 2 статьи 4 и статьи 59 ФЗ «О средствах массовой информации».