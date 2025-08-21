Филипп Киркоров упал со ступенек во время выступления на «Новой волне»

До этого Киркоров попал в больницу из-за инцидента на концерте в Санкт-Петербурге: на артисте загорелась куртка во время перформанса с фейерверками. Певец получил ожог руки, он просил поклонников не беспокоиться из-за этого, однако рана оказалась серьезной.