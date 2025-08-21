Российский певец Филипп Киркоров упал со ступенек во время выступления на «Новой волне». Кадры момента падения артиста появились в социальных сетях.
Киркоров танцевал, когда работники подвинули к нему декоративные ступени, артист попытался подняться по ним, но запнулся и упал. Помощники сразу бросились на помощь певцу. Несмотря на падение, артист не растерялся и продолжил выступление, исполнив куплет, пока поднимался с пола.
До этого Киркоров попал в больницу из-за инцидента на концерте в Санкт-Петербурге: на артисте загорелась куртка во время перформанса с фейерверками. Певец получил ожог руки, он просил поклонников не беспокоиться из-за этого, однако рана оказалась серьезной.
Поклонники певца среди прочего начали переживать о состоянии здоровья артиста, поскольку он резко сбросил вес. Однако артист опроверг все слухи и рассказал, что чувствует себя хорошо.
Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что последствия для здоровья у артиста могут быть очень серьезными.