«Господи, помилуй»: Киркоров упал на сцене во время концерта

Филипп Киркоров стал участником открытия международного конкурса молодых исполнителей в Казани.

Филипп Киркоров стал участником открытия международного конкурса молодых исполнителей в Казани. По уже сложившейся традиции поп-король вышел на сцену первым.

Для зрителей Филипп приготовил яркий номер. Однако в разгар выступления на «Новой волне» случилось ЧП.

По задумке режиссера Киркоров должен был подниматься по ступенькам. В этот момент Фил не удержал равновесие и неожиданно рухнул на пол.

— Господи, помилуй! — зрители замерли от ужаса.

Танцоры сразу кинулись поднимать Филиппа. А он продолжил выступление. Зрители устроили ему продолжительные овации и выстроились с букетами цветов в очередь у сцены.

— Филипп — настоящий герой! Не каждый сможет после падения продолжить петь! — восхищалась одна из зрительниц.

К слову, вчера на репетиции Филипп уже испытывал сложность в этом моменте. Поднимаясь по ступенькам, он потерял равновесие. К счастью, тогда танцоры смогли его удержать.

От комментариев сам Филипп отказался и сразу скрылся в гримерке.