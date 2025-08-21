Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути хочет получить российское гражданство

«После очередной встречи Джорджи Мелони и европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом я не считаю, что они меня представляют. Они меня пугают. Я люблю Италию, но, видя, что происходит, хочу поменять гражданство и обращусь за российским», — подчеркнула Ривелли, комментируя свое решение.