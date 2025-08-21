Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути хочет получить российское гражданство

Итальянская актриса, певица и модель Найке Ривелли, дочь известной актрисы Орнеллы Мути (настоящая фамилия — Ривелли), объявила о своем решении подать заявку на получение российского гражданства. В интервью корреспонденту ТАСС она заявила, что последние события на международной арене заставили ее пересмотреть свои взгляды.
«После очередной встречи Джорджи Мелони и европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом я не считаю, что они меня представляют. Они меня пугают. Я люблю Италию, но, видя, что происходит, хочу поменять гражданство и обращусь за российским», — подчеркнула Ривелли, комментируя свое решение.
В разговоре с агентством Найке Ривелли отметила, что считает себя «наполовину русской». Она напомнила, что бабушка и дедушка ее матери, известной актрисы Орнеллы Мути, родились в Санкт-Петербурге. Позже они переехали в Эстонию.
В то же время дочь известной актрисы не уточнила, начала ли она уже оформлять российское гражданство. Однако она упомянула, что ее мама «тоже размышляет об этом».
В марте 2024 года Найке Ривелли прошлась по подиуму в рамках Недели моды в Москве. А сама Орнелла Мути наблюдала за дочерью, сидя в первом ряду.
Напомним, несколько лет назад актриса Орнелла Мути готовила документы на российское гражданство. Известно, что итальянская кинозвезда уже является резидентом РФ. Она также рассказала, что мечтает жить в Питере.