Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути хочет получить российское гражданство

Найке Ривелли решила поменять гражданство на российское, несмотря на любовь к Италии.

Источник: Комсомольская правда

Итальянская актриса, певица и модель Найке Ривелли, дочь известной актрисы Орнеллы Мути (настоящая фамилия — Ривелли), объявила о своем решении подать заявку на получение российского гражданства. В интервью корреспонденту ТАСС она заявила, что последние события на международной арене заставили ее пересмотреть свои взгляды.

«После очередной встречи Джорджи Мелони и европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом я не считаю, что они меня представляют. Они меня пугают. Я люблю Италию, но, видя, что происходит, хочу поменять гражданство и обращусь за российским», — подчеркнула Ривелли, комментируя свое решение.

В разговоре с агентством Найке Ривелли отметила, что считает себя «наполовину русской». Она напомнила, что бабушка и дедушка ее матери, известной актрисы Орнеллы Мути, родились в Санкт-Петербурге. Позже они переехали в Эстонию.

В то же время дочь известной актрисы не уточнила, начала ли она уже оформлять российское гражданство. Однако она упомянула, что ее мама «тоже размышляет об этом».

В марте 2024 года Найке Ривелли прошлась по подиуму в рамках Недели моды в Москве. А сама Орнелла Мути наблюдала за дочерью, сидя в первом ряду.

Напомним, несколько лет назад актриса Орнелла Мути готовила документы на российское гражданство. Известно, что итальянская кинозвезда уже является резидентом РФ. Она также рассказала, что мечтает жить в Питере.

