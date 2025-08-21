Трамп озвучил сроки принятия решения по украинскому урегулированию

Соединенные Штаты планируют через две недели оценить возможность урегулирования конфликта на Украине и на основе этого примут решение о своей дальнейшей политике. С таким заявлением выступил президент страны Дональд Трамп.
— Я бы сказал, в течение двух недель мы будем знать тем или иным образом. После этого нам, возможно, придется принять другой подход, — заявил он.
Так Трамп ответил на вопрос о перспективах мира на Украине. Глава Белого дома пообещал «сообщить», когда станет известен окончательный ответ на этот вопрос, передает ТАСС.
Ранее появилась информация, что Трамп намерен отстраниться от переговорного процесса о мирном урегулировании военного конфликта между Россией и Украиной. По данным журналистов, глава государства добивается того, чтобы между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялась двухсторонняя встреча. Уже после этого он будет готов провести с ними переговоры в трехстороннем формате.
Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин готов к встрече с Владимиром Зеленским при условии, если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны. Сам президент Украины заявил, что намерен добиться гарантий безопасности для Киева по примеру гарантий США для Израиля.