Стала известна причина задержания российского ученого-ядерщика в Монголии

Задержанного в Монголии во время обследования заброшенных урановых карьеров российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского отпустили на свободу. Ученый рассказал, что у него забрали паспорт для дополнительной проверки, сообщает РБК.
По словам физика, после задержания его доставили в город Чойбалсан, где его долго допрашивали силовики, а затем забрали паспорт и отключили телефон.
Затем ученого под конвоем отвезли в Улан-Батор, позвонить в консульство России ему не разрешали все это время. В столице Монголии россиянина передали в Главное разведывательное управление.
Ученый заявил, что его обвиняют в том, что он якобы распространяет недостоверную информацию об уровне радиации на урановых карьерах близ Мардая.
Однако комиссия по ядерному регулированию туда не приезжала и не делала там замеров, добавил Ожаровский.
Напомним, ученого задержали в Монголии 19 августа, когда он проводил замеры радиационного фона на заброшенных урановых рудниках.
