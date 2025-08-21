Предки индейцев унаследовали один из ключевых генов иммунитета от «денисовцев»

При этом ученые обнаружили, что этот фрагмент генома «денисовцев» был встроен в значительно более крупный участок неандертальской ДНК. По мнению палеогенетиков, это говорит о том, что древние индейцы могли получить уникальную для них вариацию гена MUC19 не напрямую, а в рамках цепочки межвидовых контактов между денисовцами и неандертальцами, а также между неандертальцами и кроманьонцами. Последующее изучение этой версии гена, как надеются профессор Уэрта-Санчес и ее коллеги, поможет понять, какую роль он мог играть в выживании и адаптации предков индейцев к жизни в Новом Свете.