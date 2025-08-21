Где в Минске ночью нанесут дорожную разметку, рассказали в ГАИ

По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», в ночь на 21 августа планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: МКАД (от ул. Скорины до пр. Независимости), ул. Ильянской, ул. Камайской, пр. Машерова (от пр. Независимости до ул. Богдановича), МКАД — ул. Всехсвятской, Игуменском тракте, МКАД — Игуменском тракте, ул. Рогачевской, ул. Домбровской, ул. Слободской, ул. Корженевского, ул. Героев 120-й Дивизии, ул. Калиновского, ул. Алтайской, ул. Белградской, ул. Веры Хоружей, ул. Жилуновича (от пр. Партизанского до ул. Тухачевского), ул. Долгобродской (от ул. Ботанической до ул. Уральской), ул. Княгининской, ул. Кедышко, ул. Щорса, пр. Пушкина (от ул. Притыцкого до пр. Жукова), ул. Тимошенко.