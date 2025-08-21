Житель Брестского района случайно ранил себя самодельным оружием и оштрафован по решению суда

В ходе чистки оружия 23 апреля 2025 года мужчина случайно выстрелил себе в грудную клетку, в результате чего получил телесные повреждения, с которыми он в последующем обратился в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи. В больнице мужчине пришлось рассказать об обстоятельствах получения ранения. Сам обвиняемый пояснил, что оружие ему нравилось из-за необычной конструкции. Он его хранил, так как не знал, как сдать в органы внутренних дел.