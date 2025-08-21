Житель Брестского района случайно ранил себя самодельным оружием и оштрафован по решению суда

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 66-летнего местного жителя — ему инкриминированы незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.
Как установлено в ходе судебного разбирательства обвиняемый в 2000-х годах на территории иностранного государства незаконно приобрел изготовленное самодельным способом ручное стрелковое гладкоствольное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Свою покупку обвиняемый перевез на территорию дачного участка, расположенного в Брестском районе, где незаконно хранил в гараже.
В ходе чистки оружия 23 апреля 2025 года мужчина случайно выстрелил себе в грудную клетку, в результате чего получил телесные повреждения, с которыми он в последующем обратился в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи. В больнице мужчине пришлось рассказать об обстоятельствах получения ранения. Сам обвиняемый пояснил, что оружие ему нравилось из-за необычной конструкции. Он его хранил, так как не знал, как сдать в органы внутренних дел.
С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Брестского района постановил обвинительный приговор. На основании ч.2 ст. 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 базовых величин (Br4,2 тыс.). Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
В прокуратуре напомнили, что неучтенное оружие можно сдать в любое время в территориальное подразделение органов внутренних дел. Лица, добровольно сдавшие неучтенное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной и административной ответственности. -0-