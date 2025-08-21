22 августа выходной или рабочий день в 2025 году

22 августа в России отмечают День национального флага. Этот праздник был установлен в 1994 году указом президента России Бориса Ельцина. Современный российский флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: белой, синей и красной. Триколор, введённый ещё Петром I, является одним из старейших государственных штандартов в мире. В этот день по всей стране проходят торжественные шествия, патриотические акции и концерты. Многие граждане вывешивают флаг на своих балконах и автомобилях, выражая уважение к государственному символу. Праздник не является выходным днём, но его значимость подчёркивает единство народа и преемственность поколений.