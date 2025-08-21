Эксперт по БПЛА Камнев: доставка малых грузов дронами может помочь Наговициной

Российская альпинистка Наталья Наговицина уже девять дней пытается выжить со сломанной ногой на высоте 7200 метров, лежа в разорванной палатке при температуре минус 23 градуса по Цельсию. В ближайшие дни погода на пике Победы ухудшится: ожидается минус 26 градусов мороза. Высок риск, что у спортсменки уже закончились еда, вода, а также газ в горелке, который помогал сохранять тепло. При этом спасатели не могут оказать ей немедленную помощь из-за плохой погоды. Но даже если вдруг небо станет ясным, а ветер смилуется, по данным МЧС Республики Киргизия, помощь подоспеет к Наговициной только через четыре-пять дней. Дрон, кажется, уже давным давно смог бы доставить ей необходимый для выживания минимум.