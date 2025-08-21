Молодая пара в Гродно выдавала себя за инвалидов, чтобы «заработать» на милостыне

21 августа, Гродно, /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Ленинского РОВД Гродно задержали необычную молодую пару. Мужчина и женщина, передвигавшиеся на инвалидных колясках, просили милостыню на улицах города. В ходе разбирательства выяснилось, что инвалидами они не являются, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
22-летняя девушка и 25-летний парень решили таким образом поправить свое финансовое положение. Девушка рассказала, что нигде не работает и не имеет образования, а ее муж периодически ездит на заработки в Москву. Выехав побираться, пара рассчитывала на жалость прохожих. Заработав немного денег, пара планировала вернуться домой.
По словам заместителя начальника Ленинского РОВД Юрия Позняка, подобные случаи, когда люди прибегают к обману, чтобы заработать на чужой доброте, встречаются нечасто. «Мы понимаем, что у людей могут быть трудности, но обман и спекуляция на чувствах других недопустимы», — прокомментировал ситуацию он.
Милиция проводит проверку. Действиям молодых людей будет дана правовая оценка. -0-