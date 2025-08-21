Диагноз пошёл на пользу: Киркоров нашёл плюсы в сахарном диабете

Видео © Telegram / Super.ru.
При этом Киркоров сохраняет позитивный настрой, полагая, что новости о его здоровье лишь увеличивают степень интереса публики к его персоне.
«Поэтому моя рука очень тяжело заживала. А потом, ну, болезнь. Болезнь все переживают достаточно серьёзно. Болезнь никогда не в плюс. Но сегодняшняя медицина делает успехи», — заявил певец.
Ранее стало известно, что у Филиппа Киркорова диагностировали диабет второго типа, характеризующийся повышенным уровнем глюкозы в крови и необходимостью приёма медикаментов. У артиста наблюдаются характерные признаки: сильная слабость, постоянная жажда, ощущение ваты в ногах и перепады настроения. Подозрение на диабет возникло после ожога от фейерверка на выступлении в апреле. Поскольку рана заживала слишком долго, что часто бывает при диабете, врачи назначили Бедросовичу соответствующие анализы.