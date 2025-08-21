Диагноз пошёл на пользу: Киркоров нашёл плюсы в сахарном диабете

Ранее стало известно, что у Филиппа Киркорова диагностировали диабет второго типа, характеризующийся повышенным уровнем глюкозы в крови и необходимостью приёма медикаментов. У артиста наблюдаются характерные признаки: сильная слабость, постоянная жажда, ощущение ваты в ногах и перепады настроения. Подозрение на диабет возникло после ожога от фейерверка на выступлении в апреле. Поскольку рана заживала слишком долго, что часто бывает при диабете, врачи назначили Бедросовичу соответствующие анализы.