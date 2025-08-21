Ричмонд
Созданы новые гибридные соединения редкоземельных металлов

Такие вещества могут пригодиться для создания новых люминесцентных датчиков.

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Специалисты Института общей и неорганической химии РАН и Высшей школы экономики разработали простой метод получения гибридных органо-неорганических соединений переходных и редкоземельных металлов при комнатной температуре в водной среде, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Новые вещества могут пригодиться для создания новых люминесцентных датчиков, систем записи информации и так далее.

«Объектом исследования стал особый класс соединений — слоистые гидроксиды редкоземельных элементов. Их структура напоминает “слоеный пирог”, в котором можно химически закреплять различные отрицательно заряженные ионы. Авторы исследования не только провели успешный синтез необычных и сложных по своему составу структур, но и доказали их строение и провели математическое моделирование», — отметили в пресс-службе.

В этой работе в структуру слоистых гидроксидов редкоземельных элементов были впервые встроены сложные медьсодержащие комплексы на основе малоновой кислоты. Медь-малонатные комплексы не только обладают отрицательным зарядом, необходимым для их закрепления в структуре слоистых гидроксидов, но и схожи по своим свойствам с малонатами (солями малоновой кислоты) других переходных металлов, являются соединениями с высокой химической стабильностью и представляют большой интерес с химической точки зрения.

«Предложенные нами универсальные синтетические подходы позволят создавать широкий ряд гибридных веществ с пространственным разделением слоев переходных и редкоземельных металлов. Сочетание в одном соединении как переходных, так и редкоземельных элементов с уникальными физическим и свойствами дает возможность использовать такие структуры для создания новых люминесцентных датчиков, систем записи информации, а также многих практически важных материалов», — рассказал руководитель авторского коллектива Алексей Япрынцев.

Результаты работы опубликованы в журнале Inorganic Chemistry.

