Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Родкоме объяснили, почему в РФ не нужна комиссия по защите прав школьников и их родителей

Сегодня министр просвещения России Сергей Кравцов анонсировал создание специальных комиссий по защите чести и достоинства педагогов. Life.ru решил узнать, появятся ли аналогичные инстанции для учеников и их родителей, на этот вопрос ответил основатель семейного клуба, член Родительского совета Давид Горелишвили.

Источник: Life.ru

Нужно, чтобы правильно работали суды, поэтому никакая комиссия по защите прав детей и родителей не нужна. Проблема здесь не в том, что у нас родители или учителя не могут за себя постоять, потому что у них нет правовой грамотности. Все очень хорошо понимают свои права, но тут вопрос судопроизводства. Я так это вижу.

Давид Горелишвили.

Основатель семейного клуба, член Родительского совета.

Эксперт добавил, что любая комиссия окажется бессильна, если ответственные за решения инстанции будут некомпетентны. А если уже существующие механизмы будут эффективно работать, то дополнительные организации ни к чему.

«То есть самая квалифицированная, компетентная комиссия будет беспомощно разводить руками, если у неё полномочия никакие. Зато инстанции, у которых есть полномочия, исполняли бы закон, будь эти полномочия рабочими. Естественно, нужны и правильные законы, но комиссии не окажут никакого влияния на процесс законотворчества, разве что будут собирать статистику, но для этого уже есть соответствующие механизмы», — подытожил Горелишвили.

Иногда учителя и правда перегибают палку. Например, Life.ru рассказывал, как в Дзержинске учитель математики ударил и сбил с ног семиклассника. На видео, которое разошлось по Сети даже слышно, что педагог назвал мальчика «сучонком».