Киркорова обрадовал набранный на «Новой волне» лишний вес

Поп-король признался, что поправился в том числе и благодаря казанским угощениям. «Наел килограммов, наел. А тут в Казань приехал, сразу угостили. И чак-чак, и все сладости, и все так вкусно. Невозможно себе отказать в этом», — делился артист с журналистами. Тогда же Киркоров взвесился прямо на красной дорожке, показав результат 97,85 килограмма. «Было 90», — прокомментировал артист.