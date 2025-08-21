Киркорова обрадовал набранный на «Новой волне» лишний вес

Филипп Киркоров о своем весе на красной дорожке «Новой волны»: то, что надо.
Филипп Киркоров высказался о своем весе после публичного взвешивания на красной дорожке международного конкурса «Новая волна» в Казани. Несмотря на то, что артист набрал 10 кг, он заявил, что доволен своей нынешней формой, передает корреспондент URA.RU.
«Худой — плохо, поправился — плохо. Сейчас по-моему тот самый вид, который мне надо», — заявил Киркоров, отвечая на вопросы журналистов о весе.
Поп-король признался, что поправился в том числе и благодаря казанским угощениям. «Наел килограммов, наел. А тут в Казань приехал, сразу угостили. И чак-чак, и все сладости, и все так вкусно. Невозможно себе отказать в этом», — делился артист с журналистами. Тогда же Киркоров взвесился прямо на красной дорожке, показав результат 97,85 килограмма. «Было 90», — прокомментировал артист.
Напомним, международный конкурс «Новая волна» впервые проходит в Казани с 21 по 26 августа на специально построенной площадке New Wave Hall. В фестивале участвуют более 30 звезд российской эстрады, включая Ларису Долину, Григория Лепса и Диму Билана.