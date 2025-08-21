В Орше пьяный дебошир бросил кирпич в окно: возбуждено уголовное дело

Молодой человек провел вечер в ночном клубе, где злоупотреблял спиртным. После закрытия заведения он продолжил распивать алкоголь по месту жительства. Находясь в состоянии сильного опьянения, молодой человек вышел во двор дома, поднял кирпич и бросил его в окно. После этого направился дальше, однако его действия не остались без внимания.