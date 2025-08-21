В Орше пьяный дебошир бросил кирпич в окно: возбуждено уголовное дело

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Орше задержан 21-летний местный житель, подозреваемый в совершении злостного хулиганства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Витебского облисполкома.
Молодой человек провел вечер в ночном клубе, где злоупотреблял спиртным. После закрытия заведения он продолжил распивать алкоголь по месту жительства. Находясь в состоянии сильного опьянения, молодой человек вышел во двор дома, поднял кирпич и бросил его в окно. После этого направился дальше, однако его действия не остались без внимания.
Сотрудники патрульно-постовой службы милиции оперативно прибыли на вызов и задержали нарушителя в соседнем дворе. Установлено, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство. На этот раз в отношении оршанца возбуждено уголовное дело по факту злостного хулиганства. -0-