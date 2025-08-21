Ученые доказали, что умные люди реже участвуют в спорах о политике в интернете

Ученые из Сингапура пришли к выводу, что люди, спорящие о политике в интернете, чаще имеют низкие когнитивные способности, а также обладают чертами, характерными для психопатии, и склонны к самолюбованию.
Ученые сопоставили данные о 8 тысячах добровольцев из Сингапура, США, Китая и пяти других стран.
Еще одной чертой, характерной для интернет-спорщиков, оказался страх пропустить что-то интересное.
