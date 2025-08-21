Карантин по бешенству установили в башкирской деревне

В Чишминском районе Башкирии ввели карантин по бешенству животных. Соответствующий указ главы республики Радия Хабирова был опубликован на портале правовой информации региона.
Очаг заболевания возник в деревне Еремеево. С 20 августаздесь запрещено лечение больных восприимчивых животных, а также посещение территории, за исключением специалистов и проживающих на участке. Помимо этого, запрещается снятие шкур с трупов восприимчивых животных и ввоз и вывоз невакцинированных животных.
Еще власти запретили на территории проведение массовых мероприятий, включая те, что подразумевают скопление и перемещение животных.
