Карантин по бешенству установили в башкирской деревне

Очаг заболевания возник в деревне Еремеево. С 20 августаздесь запрещено лечение больных восприимчивых животных, а также посещение территории, за исключением специалистов и проживающих на участке. Помимо этого, запрещается снятие шкур с трупов восприимчивых животных и ввоз и вывоз невакцинированных животных.