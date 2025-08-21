Ричмонд
Из моря в Александрии достали три огромных статуи

Министерство туризма и древностей Египта заявило, что из моря в Александрии удалось поднять три огромных статуи.

Одна из статуй кварцевая, в форме сфинка с именной рамкой фараона Рамзеса II, вторая сделана из гранита и изображает неустановленного деятеля времен династии Птолемеев, третья — статуя представителя древнеримской знати из белого мрамора.

Руководитель ведомства сказал, что египетские власти достали артефакты из Средиземного моря впервые за 25 лет.

