В парке имени Вити Черевичкина установили образ Минаса Балабанова

В парке имени Вити Черевичкина в Ростове появился новый объект — образ легендарного городского головы Нахичевани-на-Дону Минаса Ильича Балабанова, которого современники называли «Аристотелем Нахичевани». Об этом в своих социальных сетях сообщил краевед Георгий Багдыков.
Инициатива установки принадлежит местным краеведам и активистам. Как отметил он, выбор места был не случаен. Парк имени Вити Черевичкина исторически является частью Александровского сада Нахичевани, благоустройству которого Балабанов уделял особое внимание в конце XIX века. Именно при нем в городе появились первые уличные фонари, водопровод, Нахичеванский городской театр, Мариинская больница и Екатерининская женская гимназия.
— Хочу особо подчеркнуть, что если для истории Ростова знаковой фигурой был городской голова Андрей Байков, то для Нахичевани — это, безусловно, Минас Балабанов.
