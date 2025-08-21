В парке имени Вити Черевичкина установили образ Минаса Балабанова

Инициатива установки принадлежит местным краеведам и активистам. Как отметил он, выбор места был не случаен. Парк имени Вити Черевичкина исторически является частью Александровского сада Нахичевани, благоустройству которого Балабанов уделял особое внимание в конце XIX века. Именно при нем в городе появились первые уличные фонари, водопровод, Нахичеванский городской театр, Мариинская больница и Екатерининская женская гимназия.