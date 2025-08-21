Киркоров оступился и рухнул на сцене Новой Волны во время выступления

Напомним, ранее стало известно, что Филиппу Киркорову диагностировали диабет второго типа. Поводом заподозрить у артиста диабет стала плохо заживающая рана от ожога фейерверком, полученного в апреле. Это, а также классические симптомы — сильная слабость, неутолимая жажда, ощущение ваты в ногах и перепады настроения — заставили врачей назначить анализы. Однако Бедросович отнёсся к диагнозу философски и даже нашел в нем свои плюсы.