Киркоров оступился и рухнул на сцене Новой Волны во время выступления

Певец Филипп Киркоров во время исполнения номера на фестивале «Новая волна» оступился и упал прямо на сцене. Кадры с инцидентом оказались в распоряжении журналистки Алёны Блин.

Источник: Life.ru

Видео © Telegram / Алёна, Блин!

Во время исполнения песни артист энергично танцевал, ему навстречу передвинули часть декораций в виде ступеней, о которые он споткнулся. Сразу после падения к нему подбежала группа поддержки. Несмотря на досадную помеху, певец не стал прерывать номер и, поднимаясь, продолжил исполнение.

Напомним, ранее стало известно, что Филиппу Киркорову диагностировали диабет второго типа. Поводом заподозрить у артиста диабет стала плохо заживающая рана от ожога фейерверком, полученного в апреле. Это, а также классические симптомы — сильная слабость, неутолимая жажда, ощущение ваты в ногах и перепады настроения — заставили врачей назначить анализы. Однако Бедросович отнёсся к диагнозу философски и даже нашел в нем свои плюсы.