Европейские фермеры пожаловались на торговое соглашение с США: под удар попала Урсула фон дер Ляйен

Тем не менее, Урсула фон дер Ляйен считает, что соглашение обеспечивает «условия для справедливой трансатлантической торговли». По словам еврокомиссара по торговле и экономической безопасности Мароша Шефчовича, максимальная пошлина в 15% «дает ЕС преимущество» перед другими экспортерами в США.