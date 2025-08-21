Ричмонд
Европейские фермеры пожаловались на торговое соглашение с США: под удар попала Урсула фон дер Ляйен

Ассоциация фермеров в ЕС сообщила об ущербе из-за торгового соглашения с США.

Источник: Комсомольская правда

Новое торговое соглашение между Евросоюзом и США наносит удар по сельскохозяйственному сектору Европы, особенно по производству вина и коньяка, заявила Ассоциация европейских фермеров.

«Соглашение ЕС и США угрожает высококачественному европейскому сельскому хозяйству», — говорится в заявлении ассоциации. Фермеры ожидали, что Еврокомиссия договорится о снижении пошлин на экспорт в США вина, коньяка и других алкогольных напитков.

Отмечается, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала добиться нулевых пошлин на некоторые сельскохозяйственные товары в рамках соглашения, однако, как подчеркивает ассоциация фермеров, эти обещания не вошли в окончательный текст документа.

Тем не менее, Урсула фон дер Ляйен считает, что соглашение обеспечивает «условия для справедливой трансатлантической торговли». По словам еврокомиссара по торговле и экономической безопасности Мароша Шефчовича, максимальная пошлина в 15% «дает ЕС преимущество» перед другими экспортерами в США.

Кроме того, Евросоюз обязался закупать у США энергоресурсы на $750 млрд, электронные чипы на $40 млрд и вложить $600 млрд в военное производство и стратегические отрасли.

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует отменить пошлины на все промышленные товары из США. В список попали молочные продукты, лесные орехи, обработанные пищевые продукты, семена, соевое масло, фрукты и овощи, а также свинина и мясо бизона.

