В Ганцевичах подросток на электросамокате наехал на женщину, пострадавшая взыскала компенсацию

В марте 2025 года 14-летний подросток, управляя электросамокатом, не справился с управлением и наехал на истицу. Женщина получила менее тяжкие телесные повреждения по признаку «длительное расстройство здоровья на срок не более четырех месяцев». Из-за этого с апреля по июнь 2025 года она не работала. Потеряв заработок, вынуждена была обратиться за материальной помощью к престарелой матери, чтобы купить медпрепараты и оплатить коммунальные услуги. Кроме того, в результате падения был поврежден ее мобильный телефон, стоимость ремонта которого составила Br360. Затраты на лечение в общей сумме составили Br714,09.