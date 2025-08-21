В Ганцевичах подросток на электросамокате наехал на женщину, пострадавшая взыскала компенсацию

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Ганцевичского района взыскал компенсацию морального вреда с несовершеннолетнего и его законных представителей за причинение вреда здоровью женщине в результате наезда электросамокатом. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.
В марте 2025 года 14-летний подросток, управляя электросамокатом, не справился с управлением и наехал на истицу. Женщина получила менее тяжкие телесные повреждения по признаку «длительное расстройство здоровья на срок не более четырех месяцев». Из-за этого с апреля по июнь 2025 года она не работала. Потеряв заработок, вынуждена была обратиться за материальной помощью к престарелой матери, чтобы купить медпрепараты и оплатить коммунальные услуги. Кроме того, в результате падения был поврежден ее мобильный телефон, стоимость ремонта которого составила Br360. Затраты на лечение в общей сумме составили Br714,09.
Из-за полученного перелома женщина самостоятельно не могла передвигаться и около четырех недель вынуждена была использовать вспомогательные средства — костыли, принимать препараты, нуждалась в ежедневной посторонней помощи, терпела боль. Сейчас она продолжает лечение, прием лекарственных препаратов, для реабилитации назначена лечебная физкультура.
Суд взыскал с несовершеннолетнего ответчика в пользу истицы денежную компенсацию морального вреда в размере Br6 тыс., денежную компенсацию материального вреда — Br1074,09, а также разрешен вопрос судебных расходов.
В случае отсутствия у несовершеннолетнего доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, судом решено взыскать указанный вред и судебные расходы в долевом порядке с законных представителей несовершеннолетнего. Решение суда вступило в законную силу. -0-