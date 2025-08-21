Подрыв газопроводов «Северный поток» был организован под руководством на тот момент главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
«По информации от многих лиц, участвовавших в операции или осведомленных о ней, план диверсии, известный под кодовым названием Операция Диаметр, был реализован под руководством тогдашнего главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного», — указано в статье.
Также уточняется, что план подрыва разрабатывали высокопоставленные офицеры и сотрудники украинских спецслужб под руководством генерала, командовавшего элитным спецподразделением ВСУ.
Накануне в Германии призвали вызвать на допрос главу киевского режима Владимира Зеленского по делу о диверсии на «Северных потоках».
Известно также, что 21 августа правоохранители Италии задержали мужчину, подозреваемого в причастности к диверсии на «Северных потоках». Как позже выяснилось, им оказался гражданин Украины. Он находился в розыске по общеевропейскому ордеру на арест.