Ученые назвали распространенный вирус, который оказался фактором рака кожи

Этот случай демонстрирует, что при наличии генетических нарушений иммунной защиты β-штамм вируса может стать триггером для развития плоскоклеточного рака кожи. Ранее считалось, что такие штаммы ВПЧ не способны интегрироваться в человеческую ДНК и вызывать онкологические процессы. Вирус может передаваться как половым путем, так и через бытовые контакты, например, при повреждениях кожи, говорится в материале.