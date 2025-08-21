Ученые назвали распространенный вирус, который оказался фактором рака кожи

Американские онкологи впервые обнаружили прямую связь между вирусом папилломы человека (ВПЧ) и развитием плоскоклеточного рака кожи. Исследование, проведенное Национальными институтами здравоохранения США, было опубликовано в журнале The New England Journal of Medicine.
В исследовании описан случай 34-летней женщины, у которой опухоль многократно рецидивировала даже после хирургического вмешательства и иммунотерапии.
Обычно риск возникновения этой опухоли связывают с воздействием ультрафиолетового излучения, однако в данном случае ключевым фактором оказался один из штаммов ВПЧ.
Генетический анализ показал у пациентки редкую мутацию белка ZAP70, что нарушало функционирование Т-клеток иммунной системы. Эта уязвимость позволила β-вирусу папилломы интегрироваться в ДНК клеток кожи и способствовать росту опухоли. Чтобы остановить прогрессирование заболевания, врачи провели трансплантацию стволовых клеток, что восстановило нормальную работу иммунной системы. На протяжении трех лет после процедуры рак не рецидивировал.
Этот случай демонстрирует, что при наличии генетических нарушений иммунной защиты β-штамм вируса может стать триггером для развития плоскоклеточного рака кожи. Ранее считалось, что такие штаммы ВПЧ не способны интегрироваться в человеческую ДНК и вызывать онкологические процессы. Вирус может передаваться как половым путем, так и через бытовые контакты, например, при повреждениях кожи, говорится в материале.
Ранее онколог Илья Пустынский назвал симптомы, которые предвещают рак полости рта. По его словам, до 80 процентов смертей от рака полости рта могли бы быть предотвращены при своевременной диагностике.