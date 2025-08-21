Киркоров упал на сцене «Новой волны»: серьезных травм удалось избежать

Народный артист России Филипп Киркоров оступился и упал во время выступления на музыкальном конкурсе «Новая волна», который проходит в Казани с 21 по 26 августа. Об этом РИА Новости рассказала директор певца Екатерина Успенская.
«Да, главное — уметь встать после падения», — отметила Успенская, уточнив, что Киркоров не получил серьезных травм.
Видеозапись инцидента, опубликованная телеканалом МУЗ-ТВ, запечатлела момент, как певец споткнулся на ступеньках сцены, но, поддерживаемый своей командой, быстро поднялся и продолжил исполнять песню.
Кроме того, на «Новой волне» Киркоров поделился, что чувствует себя отдохнувшим и полным сил, привезя с собой 13 чемоданов сценических костюмов.
Недавно народному артисту РФ Филиппу Киркорову диагностировали диабет второго типа.
Сам певец объявил о возвращении на сцену после перенесенной травмы. По его словам, во время отдыха ему пришла идея, которая заключается в больших сольных концертах после длительного перерыва.