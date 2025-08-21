Ричмонд
Киркоров упал на сцене «Новой волны»: серьезных травм удалось избежать

Филипп Киркоров упал во время выступления на «Новой волне».

Источник: Комсомольская правда

Народный артист России Филипп Киркоров оступился и упал во время выступления на музыкальном конкурсе «Новая волна», который проходит в Казани с 21 по 26 августа. Об этом РИА Новости рассказала директор певца Екатерина Успенская.

«Да, главное — уметь встать после падения», — отметила Успенская, уточнив, что Киркоров не получил серьезных травм.

Видеозапись инцидента, опубликованная телеканалом МУЗ-ТВ, запечатлела момент, как певец споткнулся на ступеньках сцены, но, поддерживаемый своей командой, быстро поднялся и продолжил исполнять песню.

Кроме того, на «Новой волне» Киркоров поделился, что чувствует себя отдохнувшим и полным сил, привезя с собой 13 чемоданов сценических костюмов.

Недавно народному артисту РФ Филиппу Киркорову диагностировали диабет второго типа.

Сам певец объявил о возвращении на сцену после перенесенной травмы. По его словам, во время отдыха ему пришла идея, которая заключается в больших сольных концертах после длительного перерыва.