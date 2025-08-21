Дочь Орнеллы Мути Найке Ривелли заявила о намерении получить гражданство РФ

Актриса, певица и модель Найке Ривелли, дочь знаменитой Орнеллы Мути, заявила о намерении обратиться за российским гражданством. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС.
По словам Ривелли, после последних международных событий она перестала ощущать, что Европейский союз и власти Италии представляют ее интересы.
«После очередной встречи Джорджи Мелони и европейских лидеров с Дональдом Трампом я не считаю, что они меня представляют. Они меня пугают. Я люблю Италию, но, видя, что происходит, хочу сменить гражданство и подам на российское», — подчеркнула она.
Актриса напомнила, что по материнской линии у нее есть русские корни: бабушка и дедушка ее матери родом из Санкт-Петербурга, а затем переехали в Эстонию, где родилась Орнелла Мути.
Найке уточнила, что ее мать также задумывается о российском паспорте.
Ранее Орнелла Мути неоднократно признавалась в симпатии к России и заявляла, что хотела бы получить гражданство. Сейчас актриса вместе с дочерью готовит концертный проект в России. Несколько месяцев назад Ривелли выпустила новую версию песни Italiano vero Тото Кутуньо с голосом матери, дополнив ее аранжировкой «Калинки».
