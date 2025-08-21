Autonews: В Москве и Петербурге начали массово угонять китайские автомобили

По данным Всероссийской страховой компании, доля угонов китайских автомобилей среди страховых случаев достигла 28 процентов. Чаще всего угоняются модели Chery, Haval, Changan и LiXiang, на каждую из которых приходится около четырех процентов случаев. Среди грузовиков выделяются Howo и FAW, хотя ранее на первом месте был Shacman.