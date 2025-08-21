Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия заявила права на отечественную «убийцу» Boeing Dreamliner

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запатентовала новый широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет, который сможет перевозить до 320 пассажиров и превзойдет Boeing 787−9 Dreamliner по экономичности. Это следует из описания изобретения к патенту.

В России разработан дальнемагистральный лайнер с преимуществом перед Boeing (архивное фото).

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запатентовала новый широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет, который сможет перевозить до 320 пассажиров и превзойдет Boeing 787−9 Dreamliner по экономичности. Это следует из описания изобретения к патенту.

«Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет (ШФДМС) предназначен для коммерческих перевозок на расстояния до 13 600 км и будет выпускаться в трех модификациях», — передает ТАСС со ссылкой на документацию. Отмечается, что наиболее близким аналогом к разработанному самолету является Boeing 787−9 Dreamliner. Однако российская разработка обладает значительными преимуществами по эксплуатационным расходам.

Базовая модель ШФДМС-600 демонстрирует на 3% меньшие непосредственные эксплуатационные расходы и на 6% меньшие прямые расходы на рейс по сравнению с Boeing 787−9. При расчете на кресло-километр преимущество достигает 11−17%. Конструкция самолета предусматривает активное использование полимерных композиционных материалов для улучшения технико-эксплуатационных характеристик.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщал, что в 2026 году планируется запуск НИОКР по созданию широкофюзеляжного самолета. Конкретные сроки появления лайнера не называются.

Разработка новых российских авиалайнеров ведется в рамках масштабной программы импортозамещения в авиационной отрасли. Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщал о планах начать серийное производство самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114 до конца 2026 года, подчеркнув, что полностью импортозамещенные версии этих моделей проходят сертификационные испытания и готовятся к выпуску.

Узнать больше по теме
Антон Алиханов: биография самого молодого губернатора в современной России и главы Минпромторга
Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.
Читать дальше