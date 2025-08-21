Новое жилье через суд дали многодетной семье с ребенком-инвалидом в Сальске

Сальская городская прокуратура восстановила жилищные права семьи, воспитывающей ребенка с тяжелым хроническим заболеванием. Как установила проверка, проведенная по обращению матери, местная администрация игнорировала обязанность предоставить семье внеочередное жилье по договору социального найма, несмотря на наличие официального статуса. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.