Новое жилье через суд дали многодетной семье с ребенком-инвалидом в Сальске

Сальская городская прокуратура восстановила жилищные права семьи, воспитывающей ребенка с тяжелым хроническим заболеванием. Как установила проверка, проведенная по обращению матери, местная администрация игнорировала обязанность предоставить семье внеочередное жилье по договору социального найма, несмотря на наличие официального статуса. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства, обязав городские власти немедленно предоставить семье благоустроенную квартиру. В итоге семья переехала в новое жилье.
