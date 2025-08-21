Ричмонд
Новое жилье через суд дали многодетной семье с ребенком-инвалидом в Сальске

Прокуратура Сальска через суд помогла семье с ребенком-инвалидом получить жилье после многолетнего ожидания.

Источник: Комсомольская правда

Сальская городская прокуратура восстановила жилищные права семьи, воспитывающей ребенка с тяжелым хроническим заболеванием. Как установила проверка, проведенная по обращению матери, местная администрация игнорировала обязанность предоставить семье внеочередное жилье по договору социального найма, несмотря на наличие официального статуса. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства, обязав городские власти немедленно предоставить семье благоустроенную квартиру. В итоге семья переехала в новое жилье.

