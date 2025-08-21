Студент из Африки подписал контракт с ВС РФ и отправился в зону СВО

Волонтёры Народного фронта встретили Модеста во время доставки гуманитарной помощи. На боевые задания он ещё не выходил, но уже выбрал себе позывной — Максим, что созвучно с его именем. После завершения контракта солдат хочет остаться в рядах Вооружённых сил России и продолжить службу. Модесту оказалась близка русская культура, и он считает россиян гениальными людьми.