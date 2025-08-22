Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центр подготовки добровольцев для ликвидации ЧС откроют на Кубани

Инициативу молодёжи поддержал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Ресурсный центр подготовки волонтеров к работе в условиях чрезвычайных ситуаций могут создать в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор Кубани в ответ на инициативу участников смены молодежного лагеря «Регион 93», сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу кубанской администрации.

"Когда добровольцы приезжают на помощь в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, например, подтоплений или пожаров, они должны обладать необходимыми для этого навыками — знать, как действовать в той или иной ситуации.

Для этого нужно проходить специальную подготовку, учиться правильно оказывать помощь, чтобы волонтеров самих не пришлось спасать", — отметил в своем выступлении глава Кубани.

Вениамин Кондратьев назвал предложение участника лагерной смены важной инициативой и пообещал подумать над ее реализацией.

«Проработаем и создадим такой центр подготовки для наших волонтеров», — подытожил беседу губернатор.

Создать в регионе ресурсный центр для подготовки волонтеров к ликвидации ЧС и их последствий предложил Максим Дунаев из Туапсинского муниципального округа.

ИА KrasnodarMedia ранее сообщало, что Кубань вошла в программу президентской поддержки волонтёров. Краснодарский край получит федеральную помощь для реализации волонтёрских инициатив.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше