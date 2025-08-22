Центр подготовки добровольцев для ликвидации ЧС откроют на Кубани

Ресурсный центр подготовки волонтеров к работе в условиях чрезвычайных ситуаций могут создать в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор Кубани в ответ на инициативу участников смены молодежного лагеря «Регион 93», сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу кубанской администрации.
"Когда добровольцы приезжают на помощь в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, например, подтоплений или пожаров, они должны обладать необходимыми для этого навыками — знать, как действовать в той или иной ситуации.
Для этого нужно проходить специальную подготовку, учиться правильно оказывать помощь, чтобы волонтеров самих не пришлось спасать", — отметил в своем выступлении глава Кубани.
Вениамин Кондратьев назвал предложение участника лагерной смены важной инициативой и пообещал подумать над ее реализацией.
«Проработаем и создадим такой центр подготовки для наших волонтеров», — подытожил беседу губернатор.
Создать в регионе ресурсный центр для подготовки волонтеров к ликвидации ЧС и их последствий предложил Максим Дунаев из Туапсинского муниципального округа.
ИА KrasnodarMedia ранее сообщало, что Кубань вошла в программу президентской поддержки волонтёров. Краснодарский край получит федеральную помощь для реализации волонтёрских инициатив.