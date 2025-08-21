Адвокат Дибровой обвинила Екатерину Гордон в цинизме и непрофессионализме

«Обидно за Лену, попавшую не в лучший свой период жизни в цепкие лапы озлобленной дамы с винишком», — заявила адвокат.
Гордон, по её мнению, интересно сражаться и биться лишь на публику, хайп и злость у неё стоят выше интересов самого клиента. Адвокат выразила сожаление в отношении Елены Товстик, которая, по её словам, попала в цепкие лапы озлобленной дамы.
«Орать в рупор: “За женщин!” и потом оскорблять других женщин — цинизм, не говорю уж про отсутствие этики и профессионализма. Но это я много хочу от Г. (Гордон. — Прим.Life.ru)», — заключила Кузнецова.
Она также предположила, что в будущем Елена Товстик может отказаться от сотрудничества с Гордон, и тогда её адвокат может переметнуться на сторону её мужа, Романа Товстика.
Напомним, Life.ru сообщал, что телеведущий Дмитрий Дибров разводится с молодой женой Полиной, которая, предположительно, ушла от 64-летнего супруга ради романа с бизнесменом Романом Товстиком, отцом шестерых детей и совладельцем крупной компании. Знакомые Диброва поделились подробностями о его состоянии после измены. Адвокат Александр Добровинский рассказал об условиях развода пары.