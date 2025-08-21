Трамп: США, возможно, изменят подход к решению по Украине

«Я дам вам знать, думаю, в течение двух недель мы узнаем так или иначе. После этого, возможно, придется выбрать другой подход, но посмотрим», — сообщил глава Белого дома в беседе с радиоведущим Тоддом Старнсом, отвечая на вопрос о сроках урегулирования конфликта на Украине.