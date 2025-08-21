Трамп: США, возможно, изменят подход к решению по Украине

Через две недели станет более ясной ситуация с мирным урегулированием конфликта на Украине, и США, возможно, придется скорректировать свой подход. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Я дам вам знать, думаю, в течение двух недель мы узнаем так или иначе. После этого, возможно, придется выбрать другой подход, но посмотрим», — сообщил глава Белого дома в беседе с радиоведущим Тоддом Старнсом, отвечая на вопрос о сроках урегулирования конфликта на Украине.
Ранее лидер США вновь обвинил экс-президента страны Джо Байдена в том, что именно его слабая администрация обрекла Украину на проигрыш в конфликте.
Также Трамп заявил своим советникам, что трехсторонняя встреча с лидерами России и Украины возможна только после их двусторонних переговоров.
В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Владимир Путин готов к встрече с Зеленским только при условии тщательной подготовки переговоров.