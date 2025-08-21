Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США, возможно, изменят подход к решению по Украине

Президент США допустил изменение подхода к Украине в ближайшее время.

Источник: Комсомольская правда

Через две недели станет более ясной ситуация с мирным урегулированием конфликта на Украине, и США, возможно, придется скорректировать свой подход. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Я дам вам знать, думаю, в течение двух недель мы узнаем так или иначе. После этого, возможно, придется выбрать другой подход, но посмотрим», — сообщил глава Белого дома в беседе с радиоведущим Тоддом Старнсом, отвечая на вопрос о сроках урегулирования конфликта на Украине.

Ранее лидер США вновь обвинил экс-президента страны Джо Байдена в том, что именно его слабая администрация обрекла Украину на проигрыш в конфликте.

Также Трамп заявил своим советникам, что трехсторонняя встреча с лидерами России и Украины возможна только после их двусторонних переговоров.

В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Владимир Путин готов к встрече с Зеленским только при условии тщательной подготовки переговоров.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше