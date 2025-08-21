Ричмонд
«Я не скрываю»: Киркоров рассказал о своем заболевании и слухах о тяжелой болезн

Филипп Киркоров прокомментировал слухи о своей серьезной болезни.

Источник: Комсомольская правда

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров рассказал о серьезном заболевании, которое ранее диагностировали артисту. За кулисами международного музыкального конкурса «Новая волна» он заявил, что не скрывает свою болезнь.

«Я еще в мае сказал, что у меня сахарный диабет. Поэтому моя рука тяжело заживала. Все остальное сильно преувеличено», — рассказал Киркоров, его слова передает сайт mk.ru.

Артист отметил, что те, кто распускают слухи о якобы тяжелом заболевании певца, сами преумножают его популярность. При этом Киркоров отметил, что он продолжает готовиться к сольным концертам и уже чувствует себя неплохо.

«Сегодняшняя медицина настоль высока, что у меня нет больших проблем», — заявил певец.

Ранее KP.RU сообщал, что Филиппу Киркорову поставили диагноз диабет второго типа. Отмечается, что из-за болезни артист испытывает слабость и постоянное чувство жажды.