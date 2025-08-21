Новые правила медосвидетельствования водителей вступят в силу 1 марта 2027 года

Ранее кабмин уточнил перечень противопоказаний, с которыми нельзя садиться за руль. Так, сообщалось, что с 1 сентября водить автомобиль нельзя будет, в частности, с аутизмом, синдромами Аспергера и Ретта, а также дальтонизмом.