Трамп высказался о внешнем виде Зеленского

Президент США Дональд Трамп оценил внешний вид президента Украины Владимира Зеленского во время их встречи в Белом доме 18 августа. Глава США отметил, что украинский лидер выглядел очень хорошо. Об этом американский президент заявил в эфире шоу журналиста Тодда Старнса.

Трамп хорошо оценил костюм Зеленского.

«Да, он хорошо выглядел. Он выглядел очень хорошо. Он старается. Это тяжелая работа», — прокомментировал Трамп. Президент Украины был в черном костюме с задней шлицей от украинского дизайнера.

В ходе эфира Тодд Старнс также выразил мнение, что у Зеленского была возможность приобрести более формальную одежду для встречи с американским лидером. Журналист предположил, что в Украине можно найти магазин наподобие американской сети J.C.Penney, где можно выбрать деловой костюм.

Ранее сообщалось, что встреча между Трампом и Зеленским состоялась 18 августа в Белом доме. Переговоры прошли на фоне обсуждения дальнейшего сотрудничества между двумя странами и ситуации на территории Украины. Тогда же лидер США не смог молчать из-за нового костюма Зеленского.

