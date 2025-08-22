В пригороде Краснодара вновь наполнили водой знаменитое озеро лотосов

Специалисты предприняли меры по повторному наполнению озера, чтобы поддержать благоприятные условия для произрастания редких лотосов.
«Мы продолжаем тщательно отслеживать состояние озера и принимаем необходимые меры для поддержания уникальной флоры. Благодарим всех, кто проявил неравнодушие и интерес к этому важному природному объекту», — сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара.
Пик цветения лотосов в Краснодарском крае обычно приходится на август. Распустившись крупные бутоны четыре дня радуют своим видом, а затем увядают.