В пригороде Краснодара вновь наполнили водой знаменитое озеро лотосов

Ранее водоем, расположенный у станицы Елизаветинской, пересох из-за жары.

Источник: соцсети

Специалисты предприняли меры по повторному наполнению озера, чтобы поддержать благоприятные условия для произрастания редких лотосов.

«Мы продолжаем тщательно отслеживать состояние озера и принимаем необходимые меры для поддержания уникальной флоры. Благодарим всех, кто проявил неравнодушие и интерес к этому важному природному объекту», — сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара.

Пик цветения лотосов в Краснодарском крае обычно приходится на август. Распустившись крупные бутоны четыре дня радуют своим видом, а затем увядают.