«Предвестник апокалипсиса»: Москву накроет «Чёрная луна» 22 августа

В эзотерике и астрологии новолуние всегда считается временем для начинаний и закладки новых циклов. «Чёрная луна», как второе новолуние за месяц, считается энергетически усиленной, «концентрированной» версией. Это время, когда подсознание и скрытые желания выходят на первый план. Ее считают «вестником рока» потому, что эта мощная энергия, по мнению эзотериков, может спровоцировать как колоссальный личностный рост, так и хаос, если человек не готов к внутренним переменам. Это время для ритуалов, избавления от старого и встречи с «внутренней тьмой».