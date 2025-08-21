«Предвестник апокалипсиса»: Москву накроет «Чёрная луна» 22 августа

Редкое астрономическое явление, известное как «Чёрная луна», взойдет над Москвой 22 августа. В народе и эзотерических кругах его часто называют «предвестником апокалипсиса».
Что это такое на самом деле?
С научной точки зрения, «Чёрная луна» — это второе новолуние, которое происходит в течение одного календарного месяца. Это довольно редкое явление, случающееся примерно раз в 2,5−3 года. Важно понимать, что во время новолуния Луна находится между Землей и Солнцем, и ее освещенная сторона повернута от нас. Поэтому с Земли она совершенно невидима. Таким образом, «увидеть» Чёрную луну невозможно — небо в месте ее нахождения будет просто темным.
Что говорят ученые?
Астрономы подчеркивают, что «Чёрная луна» — это исключительно календарная особенность, а не уникальное физическое явление. Она не оказывает на Землю никакого аномального гравитационного или иного воздействия, не влияет на приливы, погоду или самочувствие людей сильнее, чем обычное новолуние. Для науки это астрономическое «не-событие».
Почему ей придают такое значение?
В эзотерике и астрологии новолуние всегда считается временем для начинаний и закладки новых циклов. «Чёрная луна», как второе новолуние за месяц, считается энергетически усиленной, «концентрированной» версией. Это время, когда подсознание и скрытые желания выходят на первый план. Ее считают «вестником рока» потому, что эта мощная энергия, по мнению эзотериков, может спровоцировать как колоссальный личностный рост, так и хаос, если человек не готов к внутренним переменам. Это время для ритуалов, избавления от старого и встречи с «внутренней тьмой».
Были ли катастрофы во время «Чёрной луны»?
Хотя сторонники мистических теорий часто находят совпадения, самое известное из них — начало Великой депрессии. В октябре 1929 года, когда было два новолуния, произошел знаменитый крах на Уолл-стрит («Черный вторник» 29 октября), который случился прямо в канун «Чёрной луны». Для эзотериков это стало символом начала эпохи хаоса. Ученые, разумеется, считают это простым совпадением, так как трагедии, к сожалению, происходят на Земле постоянно, независимо от фаз Луны.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.