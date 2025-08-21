Конгрессмен Гетц: Трампу следует предложить России вступить в НАТО

Со слов конгрессмена, глава Белого дома может использовать «эту идею как инструмент давления на Россию». Гетц также добавил, что не считает свое предложение безумным, поскольку вопрос о возможном членстве России в НАТО уже давно обсуждается в политических кругах. Ранее глава Белого дома отметил, что Соединенные Штаты намерены примерно через две недели дать оценку относительно возможности урегулирования вооруженного конфликта на Украине.