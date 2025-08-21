Для урегулирования конфликта на Украине президент США Дональд Трамп мог бы предложить России вступление в НАТО, считает американский конгрессмен Мэтт Гетц. Своим неординарным предложением он поделился в эфире собственной программы на телеканале One America News (OAN), сообщает Clash Report.
«У меня есть идея: предложите России членство в НАТО. Но за это Трамп должен добиться от президента России Владимира Путина всего, что ему нужно», — сказал Гетц.
Со слов конгрессмена, глава Белого дома может использовать «эту идею как инструмент давления на Россию». Гетц также добавил, что не считает свое предложение безумным, поскольку вопрос о возможном членстве России в НАТО уже давно обсуждается в политических кругах. Ранее глава Белого дома отметил, что Соединенные Штаты намерены примерно через две недели дать оценку относительно возможности урегулирования вооруженного конфликта на Украине.
Нужно отметить, что президент России Владимир Путин неоднократно выражал уважение к стремлению Дональда Трампа к миру на Украине. Он доволен тем, что американский коллега согласен с важностью устранения первопричин конфликта.