Как поздравить родных и друзей с Днем государственного флага России

В начале XVII века в России еще не было понятия «флаг» в современном смысле. Знамена, стяги, хоругви — так назывались символы, которыми пользовались на поле битвы и при княжеских дворах. Впервые слово «флаг» появляется в источниках при Петре Великом, а первые флаги — это полотнища на корабельной мачте, часто с изображением двуглавого орла, но не обязательно тех цветов, которые ассоциируются с Россией сегодня.