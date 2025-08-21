Киркоров упал на сцене во время выступления на «Новой волне»

Народный артист России Филипп Киркоров оступился и упал с лестницы на сцене во время выступления на «Новой волне». Поп-король поднялся с помощью балета и отработал номер до конца.
По данным телеканала МУЗ-ТВ, в результате падения Киркоров не получил никаких травм.
При этом Mash сообщает, что поп-король жалуется на слабость, чувство жажды и ватные ноги.
Выступление Филиппа Киркорова ознаменовало собой старт ежегодного конкурса «Новая волна» в Казани.
Ранее СМИ сообщали, что у Киркорова диагностировали диабет второго типа. Заболевание у артиста заподозрили весной, когда после ожогов на концерте с фейерверками у него долго не проходили раны.