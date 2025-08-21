Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киркоров упал на сцене во время выступления на «Новой волне»

Артист поднялся с помощью балета и отработал номер до конца.

Источник: Аргументы и факты

Народный артист России Филипп Киркоров оступился и упал с лестницы на сцене во время выступления на «Новой волне». Поп-король поднялся с помощью балета и отработал номер до конца.

По данным телеканала МУЗ-ТВ, в результате падения Киркоров не получил никаких травм.

При этом Mash сообщает, что поп-король жалуется на слабость, чувство жажды и ватные ноги.

Выступление Филиппа Киркорова ознаменовало собой старт ежегодного конкурса «Новая волна» в Казани.

Ранее СМИ сообщали, что у Киркорова диагностировали диабет второго типа. Заболевание у артиста заподозрили весной, когда после ожогов на концерте с фейерверками у него долго не проходили раны.