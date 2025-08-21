Ричмонд
Суд признал запрещенной информацию о платной подписке в Instagram*

В Москве суд признал запрещенной информацию о платной подписке в Instagram.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Суд в Москве признал запрещенной к распространению информацию об оформлении платной подписки в Instagram *, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Соответствующий иск был подан Кунцевским межрайонным прокурором города Москвы. Проведенная проверка, как указано в материалах, выявила в сети сайт, на котором была размещена информация о верификации интернет-аккаунтов в Instagram*, в том числе о способах получения так называемой «синей галочки».

Заявителем было установлено, что верификация интернет-аккаунтов в Instagram осуществляется путем подключения платной подписки «Meta* Verified», что может способствовать финансированию Meta*, сообщается в материалах.

Суд пришел к выводу, что размещенная информация носит криминогенный характер и может способствовать финансированию экстремистской организации, в этой связи было принято решение признать информацию, размещенную на сайте, запрещенной к распространению, заключается в материалах.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.