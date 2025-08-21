Эксперт Бондарь: За самовольное остекление балкона грозит штраф и демонтаж

Собственников жилья в России могут оштрафовать на сумму от двух до 2,5 тысяч рублей за самовольное остекление или обшивку балкона, а также обязать демонтировать незаконные конструкции за свой счет. Об этом рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Он пояснил, что фасад многоквартирного дома является общедомовым имуществом, поэтому любые изменения его внешнего вида регулируются законом. Самовольные конструкции не только нарушают архитектурный облик, но и могут повлиять на безопасность эксплуатации.
Чтобы избежать наказания, необходимо провести общее собрание жильцов, получить согласие большинства, заказать проект у специалистов, учесть требования безопасности и соответствие архитектурному облику, а затем утвердить проект в уполномоченном органе, передает Москва 24.
Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в свою очередь поделился с россиянами способами сокращения расходов на жилищно-коммунальные услуги. «ВМ» также выясняла с экспертом, как минимизировать затраты и за что можно не платить вообще. В свою очередь экономист Игорь Балынин рассказал, как законно снизить плату за вывоз мусора.