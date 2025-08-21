Эксперт Бондарь: За самовольное остекление балкона грозит штраф и демонтаж

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в свою очередь поделился с россиянами способами сокращения расходов на жилищно-коммунальные услуги. «ВМ» также выясняла с экспертом, как минимизировать затраты и за что можно не платить вообще. В свою очередь экономист Игорь Балынин рассказал, как законно снизить плату за вывоз мусора.